Questa sì che è una bici ecologica: è tutta in vimini! Che dire: sappiamo tutti che il legno è una delle materie prime naturali più ecologiche e versatili con cui si possono costruire tantissimi oggetti di uso quotidiano.

Mobili, complementi d'arredo e accessori per la casa e la persona, ma anche mouse per il computer (leggi qui) e telefonini (leggi qui): l'unico limite all'utilizzo di questo materiale sembra proprio essere solo la fantasia, fantasia che non è mancata certo al designer brasiliano Jarbas Lopes che, intrecciando il vimini, ci ha costruito un'intera bicicletta!

Presentata in occasione del VIP Art Fair 2.0, una fiera virtuale di arte contemporanea che si svolge esclusivamente sul web, questa sorprendente bici è una vera e propria opera d'arte unica nel suo genere interamente realizzata a mano con materiali biodegradabili e sostenibili (a parte ovviamente la catena, le gomme e il telaio).

In realtà dubitiamo fortemente che possa essere messa in produzione, ma si tratta pur sempre di un'altra stravagante ma palese dimostrazione di quante risorse naturali abbiamo a nostra disposizione per produrre tutto quello che ci serve senza avviare inquinanti processi chimici.



Galleria fotografica Argomenti: bicicletta ecologica, bici in legno, Jarbas Lopes