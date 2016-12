Questa ruota trasforma qualsiasi bicicletta in bici elettrica La bicicletta elettrica vi piace, ma purtroppo costa tanto o ne avete in garage già una a pedali che non vi va di buttare via?

Per voi ci potrebbe essere presto la soluzione: la società taiwanese DK City, infatti, si sta preparando al lancio commerciale di una particolarissima ruota che, sostituita a quella anteriore, può trasformare una normale bicicletta in una due ruote elettrica nel giro di pochi minuti.

Il segreto sta nel fatto che la Db RevO monta al suo interno tutti i componenti: dalla batteria al litio da 24 V, al motore elettrico, ad un sistema wireless di controllo in grado di comunicare con un display che verrà posizionato sul manubrio e che informerà l'utente sullo stato di carica della batteria, sulla velocità e altre dettagli.

La ruota Revo Db dovrebbe essere disponibile in due grandezze (una da 20 pollici e un'altra da 26) e fornita in una varietà di ben otto colori: rosso, bianco, giallo, arancio, grigio, verde, magenta e blu.

Peccato solo, che almeno per il momento, sia un prototipo e non si sappia ancora il prezzo indicativo di vendita.

