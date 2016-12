Quelle belle infradito fatte con le pagine dei quotidiani riciclati Le PaperFlops sono ciabatte infradito davvero speciali perché per la loro produzione vengono impiegati non soltanto materiali completamente naturali e biodegradabili come le radici di palma, le noci di cocco e la gomma naturale al 100%, ma anche di recupero come i giornali.

Queste ecologicissime ciabatte utilizzano circa un chilo di carta di giornale per ogni paio e sono prodotte in Indonesia dove vengono realizzate una ad una rigorosamente a mano in un laboratorio artigianale assolutamente creativo che dà lavoro a persone svantaggiate, compresi i bambini di strada e persone con disabilità.

Un esperimento, dunque, anche con importanti finalità sociali con cui s'intende insegnare un mestiere per diventare, un domani, magari anche piccoli imprenditori.

Nel laboratorio indonesiano, oltre alle PaperFlops, vengono anche realizzati sandali, borse, astucci e tanti altri accessori tutti pezzi unici fatti a mano sulla base di giornali riciclati e materiali naturali.



