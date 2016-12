Quella strana Mercedes che non si vede Davvero di notevole impatto la presentazione che Mercedes ha riservato alla sua ultima vettura F-Cell a celle combustibili a idrogeno che per l'occasione è stata trasformata in un'auto quasi... invisibile.

Il prodigio è stato ottenuto grazie a tantissimi led che hanno riprodotto su una fiancata dell'auto quanto catturato da una telecamera posta sul lato opposto.

Il risultato non solo è davvero sorprendente e di grande impatto emozionale, ma si sposa perfettamente con la filosofia che sta dietro a questa vettura a emissioni zero che, proprio perché mossa da un motore alimentato a idrogeno, con un solo pieno può percorrere quasi 450 chilometri immettendo nell'atmosfera solo vapore acqueo.

Come dire che queste automobili non sono solo "invisibili" all'occhio umano, ma hanno un impatto quasi impercettibile anche sull'ambiente.

Davvero una bella trovata pubblicitaria.







Galleria fotografica Argomenti: presentazione Mercedes F-Cell, auto invisibile, auto idrogeno, emissioni zero