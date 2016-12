Quella casa sull'albero che diventa (quasi) invisibile Basta guardare le foto per capire il segreto mimetico di questa casa costruita sull'albero: specchi su tutti i lati del "cubo" e il gioco delle immagini che vi si riflettono sopra.

A progettarla non potevano essere che due designer svedesi patiti per la Natura, tali Bolle Tham e Martin Videgard, che dopo aver creato con queste particolari costruzioni un vero e proprio albergo vicino al Circolo Polare Artico, il Treehotel's Mirrorcube, hanno deciso di andare oltre proponendo in vendita il loro Mirrorcube a tutti coloro che vogliono tuffarsi nella Natura cercando di ridurre al minimo il proprio impatto sull'ambiente circostante.

Una volta ordinata, la casa a specchio sarà consegnata in quattro mesi in ogni angolo del Pianeta e, visto che è costruita in kit, anche per chi non è abilissimo in fatto di bricolage sarà facile montarsela da solo e installarsela sull'albero di casa o nel proprio giardino.

Realizzata per lo più in legno e alluminio riciclabile, la Mirrorcube è dotata di riscaldamento elettrico a pavimento, luci a led, arredi interni e un bagno ad alta efficienza in termini di consumo d'acqua.

E non preoccuparti per gli uccelli che potrebbero schiantarsi contro le pareti a specchio: ogni casa è circondata da una rete a infrarossi che non viene percepita da occhio umano e che tiene i volatili al sicuro...



Galleria fotografica Argomenti: casa a specchio, Mirrorcube, casa invisibile, casa mimetica, Treehotel's Mirrorcube