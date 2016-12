Quanto consuma uno smartphone? Quasi 13 tonnellate d'acqua! Scarpe, telefonini di ultima generazione e t-shirt sono tra gli oggetti d'uso quotidiano con un'impronta ambientale tutt'altro che piccola.

Secondo, infatti, lo studio Mind Your Step condotto da Friends of the Earth (una rete di organizzazioni ambientali presente in 74 Paesi) per produrre uno smartphone servono quasi 13 tonnellate d'acqua e 18 metri quadrati di suolo, mentre per un paio di stivali servono almeno 14,5 tonnellate d'acqua e 50 metri quadrati di suolo.

Per una t-shirt, invece, le tonnellate d'acqua sono circa quattro (mentre la superficie di suolo usata è poco più di 4 metri quadrati) e per una barretta di cioccolato serve quasi una tonnellata e mezzo d'acqua e più di 2,5 metri quadrati di suolo.

Al di là dei meri numeri, lo studio si prefigge lo scopo di sensibilizzare l'industria globale a prestare attenzione non solo all'impronta di carbonio dei loro prodotti, ma anche ad altri fondamentali indicatori come il consumo di risorse idriche e di suolo.

Spesso, si afferma nello studio, a fare la differenza sono gli imballaggi e la scelta delle materie prime.

Nel settore dell'abbigliamento, ad esempio, circa il 20% del consumo d'acqua e di suolo è da imputare ai materiali usati negli imballaggi, percentuale che sale addirittura all'84% (riferito solo al suolo) per il settore dei giocattoli.



Galleria fotografica Argomenti: consumo acqua produrre smartphone, consumo suolo produrre cellulare, Mind Your Step, impronta ambientale, impronta ecologica