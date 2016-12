Pure Bottle, ovvero: come riciclare una bottiglia per trasformarla in un elegante set da tavola C'è tutta la creatività italiana di Lucia Bruni dietro a Pure Bottle, un elegante ed originalissimo set da tavola composto da un bicchiere, un cucchiaio e un lume per una candela che sono ottenuti sezionando una bottiglia da vino in due punti.

Il risultato, di certo un po' eccentrico, è davvero sorprendente nella sua semplicità e al tempo stesso estremamente glamour nel suo complesso, tanto che è possibile immaginarne un ampio utilizzo sulle tavole dei ristoranti più modaioli.

Ma al di là di questo, a noi Pure Bottle piace perché dimostra, ancora una volta, che i prodotti riciclati possono essere semplici, funzionali e anche belli.

Disponibile in tre diverse colorazioni, questa "magica" bottiglia sarà ufficialmente presentata nella sezione Discovery durante la prossima edizione del Salone del Mobile di Milano.



