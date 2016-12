Produrre energia elettrica semplicemente... camminando Un gruppo studenti d'ingegneria meccanica della Rice University (nello stato del Texas, Stati Uniti) ha realizzato un primo prototipo di calzatura che riesce a produrre energia semplicemente... camminando.

Questo significa che, a differenza di quanto si è già visto in precedenza (leggi qui), questo sistema (che i ragazzi hanno chiamato col nome di PediPower) non necessita di particolare forza cinetica, ma gli basta solo la pressione esercitata sul tallone ad ogni passo.

"In laboratorio - ha detto David Morilla, uno dei giovani studenti del team - abbiamo cercato di capire la distribuzione della pressione in tutta la pianta del piede per vedere dove si concentra la maggior forza. Abbiamo capito che sono il tallone e la punta dei piedi e abbiamo deciso di concentrare i nostri studi sul primo perché, a meno che non si corra, è sul tacco che si concentra maggiormente l'energia quando si cammina normalmente".

A onor del vero il prototipo risulta ancora un po' ingombrante e non propriamente performante (si parla di una media di 400 milliwatt a passo).

Ad ogni modo considerato che non ci si deve aspettare di produrre energia per alimentare un appartamento, ma solo piccoli dispositivi elettronici o medicali, il giovane team è convinto di riuscire a perfezionare il prototipo sia aumentando le prestazioni del generatore, sia riducendo considerevolmente le dimensioni e il peso del sistema così da integrarlo perfettamente nelle calzature.









Galleria fotografica Argomenti: energia cinetica, produrre energia camminando, sistema produzione energia scarpe, PediPower