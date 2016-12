Procter & Gamble lancia l'applicazione per comprendere la propria impronta ecologica Procter & Gamble in occasione della giornata della Terra prevista per il prossimo 22 aprile lancerà l'applicazione (gratuita) My Carbon Footprint disponibile per iPhone, iPad e sistemi operativi Android che permetterà di capire l'impatto del proprio stile di vita sul Pianeta.

Gli utenti saranno così in grado di generare il loro pianeta personale in base alle risposte a semplici domande.

Una volta che il proprio pianeta sarà creato, ogni utente sarà in grado di aumentare (o diminuire) la qualità del proprio ecosistema rispondendo ad una domanda del giorno.

Non solo: tramite questa applicazione si potranno ricevere utili consigli per fare scelte semplici e responsabili che possono però produrre risultati significativi.

"Il nostro obiettivo è aiutare a diffondere il concetto che i cambiamenti piccoli che facciamo ogni giorno possono avere un grande impatto sull'ambiente", ha dichiarato Stanton Kawer, CEO di Blue Chip Marketing Worldwide società che ha sviluppato l'applicazione.

Già ora è possibile iscriversi sul sito www.findyourfootprint.com per ricevere il promemoria di quando l'applicazione sarà definitivamente disponibile.



Galleria fotografica Argomenti: ecologia, ambiente, sostenibilità, energie rinnovabili, risparmio energetico, edilizia sostenibile, fotovoltaico, biomasse, impronta ecologica