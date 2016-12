Primo via libera dell'Europarlamento per mettere al bando i gas serra HFC Forse non tutti sanno che, per il loro funzionamento, molti elettrodomestici di normale uso comune come frigoriferi e condizionatori fanno uso di gas detti fluorurati che sono potentissimi gas ad effetto serra.

Orbene, il Parlamento Europeo ha appena deciso di metterli definitivamente al bando entro il triennio 2022-2025.

In questo modo, entro il 2030, si dovrebbe arrivare a tagliare l'uso dei gas HFC di ben il 79%.

In particolare, sul testo di legge, che dovrà essere definitivamente approvato fra il 10 e il 13 marzo prossimi in occasione della sessione plenaria del Parlamento Europeo, si apprende che a essere interessati saranno soprattutto gli impianti centralizzati di refrigerazione commerciale con una capacità a partire da 40kW che impiegano HFC.

I piccoli sistemi di climatizzazione con gas HFC con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 750 volte quello del CO2 saranno vietati entro il 2025, mentre gli aerosol tecnici contenenti HFC oltre 150 GWP saranno vietati dal 2018.

I prodotti, poi, come le schiume che utilizzano i gas fluorurati saranno banditi fra il 2020 e il 2023.

"Le emissioni di questi gas fluorurati - afferma Bas Eickhout, relatore olandese dei verdi - hanno un impatto sul riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore rispetto alla CO2. Non solo: dal 1990 ad oggi le emissioni dei fluorurati nell'Unione Europea sono aumentate del 60%. Vietare l'uso di questi gas serra nella refrigerazione e nella climatizzazione è quindi urgentemente necessario per invertire questo trend negativo".



Galleria fotografica Argomenti: bando gas serra, legge bando gas HFC Unione Europea, stop gas HFC Unione Europea