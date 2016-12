Primati negativi: il kilowatt eolico italiano è il più caro d'Europa Stando al rapporto Italian Renewables Index (Irex) 2011 condotto per le aziende del comparto delle energie rinnovabili quotate in Borsa e per quelle che studiano le nazioni dove progettare nuovi impianti, il Megawatt italiano costa in media 113 euro contro i 68 della Spagna, i 65 della Germania, i 54 della Danimarca e più in generale i 79 della media Europea.

Sempre secondo l'indagine, i maggiori costi italiani dipendono da diversi fattori fra cui l'orografia complessa, il vento meno costante, ma anche i minori incentivi, i prezzi maggiori delle tecnologie, i prestiti bancari più cari, i tempi di autorizzazione incerti e i Comuni che impongono "opere compensative" particolarmente onerose.

