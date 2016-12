Prende il volo il primo elicottero elettrico del mondo Si chiama VC200 Volocopter ed entra nella storia come il primo elicottero elettrico al mondo.

È stato progettato e costruito dalla tedesca E-Volo che per la prima volta l'ha testato presso i suoi hangar.

Si tratta, dunque, solo di un primo volo sperimentale, ma i tecnici tedeschi sono molto ottimisti sul futuro del loro mezzo soprattutto per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici.

L'elicottero, infatti, si è dimostrato affidabile, senza particolari vibrazioni durante il volo e sicuro in fase di atterraggio.

In occasione dei test il VC200 Volocopter, grazie a 18 pale rotanti, si è librato in aria per diversi minuti e ha raggiunto la quota di 22 metri.

Il prossimo passo è ora quello di procedere al concreto sviluppo del progetto dal punto di vista commerciale.

Per questo è già stato approvato un programma biennale che sarà condotto in collaborazione con l'Ufficio Federale Tedesco dell'Aviazione Civile (LBA) e l'Ultralight Aircraft Association (DULV) che dovrà testare l'affidabilità di tutti i sistemi di volo e di sicurezza di bordo durante un uso normale e prolungato.

Poi, quando tutto sarà a posto, si potrà procedere con la costruzione in serie.



Galleria fotografica Argomenti: elicottero elettrico, VC200 Volocopter, E-Volo, debutto elicottero elettrico