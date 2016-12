PowerWINDow: una nuova turbina eolica che rispetta gli uccelli e il silenzio L'energia eolica, si sa, è tra le fonti alternative più pulite di cui al momento possiamo disporre.

Unico piccolo grande neo il fatto che le attuali turbine eoliche possono trovare spazio per la loro installazione solo in grandi aree a fronte di un costo complessivo dell'impianto molto elevato.

Ma cosa succederebbe se si riuscisse a dotare gli edifici cittadini di una propria minicentrale eolica?

Deve essere stata questa la domanda che si è posto il Professor Farzad Safaei, direttore del ICT Research Institute presso l'Università di Wollongong (in Australia), il quale ha progettato una turbina eolica che può essere installata sui grattacieli o sui grandi edifici cittadini e che sarebbe in grado di generare energia elettrica in modo assolutamente più pulito ed economico delle enormi turbine ad asse orizzontale.

Quella di Safaei si chiama PowerWINDow e, invece di usare grandi pale rotanti, è costituita da pannelli assolutamente poco invasivi dal punto di vista paesaggistico che addirittura si fondono con l'architettura stessa dell'edificio.

"Ho voluto creare una turbina eolica che meglio si integri con gli ambienti di vita cittadina" sostiene Safaei. "PowerWINDow si presenta come una finestra con una sorta di veneziana: le pale si muovono verticalmente e, poiché non ci sono le grandi pale, è più sicura per l'uomo e gli uccelli, oltre è anche molto meno rumorosa".

La PowerWINDow è ora in fase di sperimentazione e l'Università ha già firmato un accordo con la Birdon, una società australiana, per costruire un prototipo per i test pratici.

Se tutto va bene, la PowerWINDow potrebbe presto rappresentare un modo tutto nuovo per produrre energia pulita direttamente in città.



Galleria fotografica Argomenti: turbina eolica grattacieli, PowerWINDow, energia eolica, turbina eolica verticale