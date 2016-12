Poveri vermi: anche loro responsabili del riscaldamento globale! Uno studio congiunto condotto da ricercatori olandesi e americani e pubblicato sulla rivista Nature afferma che anche i lombrichi hanno una loro importante responsabilità nel surriscaldamento globale del Pianeta.

La causa non è da imputare a loro direttamente, ovvero non sono gli innocui vermi a emettere gas serra come invece avviene per altre specie animali (pensiamo alle enormi quantità di metano prodotte dagli allevamenti di bovini, a esempio), ma al fatto che, smuovendo il terreno in cui dimorano, liberano gas che altrimenti sarebbero trattenuti dal terreno stesso.

I ricercatori hanno scoperto che circa il 20% delle emissioni globali di anidride carbonica e ben due terzi delle emissioni di protossido di azoto proviene direttamente dal suolo a causa del gran numero di processi biologici naturali che si verificano nel terreno.

Ad ogni modo la responsabilità più grande, tanto per non smentirci, come sempre è da attribuire all'uomo nel senso che questi gas sono il risultato dell'uso di prodotti chimici impiegati in agricoltura, ma anche di tutti quegli altri che vengono quotidianamente utilizzati in casa che si riversano nelle fognature, poi nei fiumi e raggiungono (e inquinano) infine le falde acquifere.

Tornando invece ai poveri lombrichi, il team di ricercatori sostiene anche che nel complesso la loro presenza nel terreno aumenta le emissioni di protossido di azoto del 42% e le emissioni di anidride carbonica del 33%.

"I lombrichi svolgono un ruolo essenziale nel determinare l'equilibrio dei gas serra del suolo" si legge nel rapporto. "I nostri risultati suggeriscono che, anche se i lombrichi portano notevoli benefici per la fertilità del suolo, aumentano nel contempo l'emissione dei gas serra".

Non solo: "Nel corso dei prossimi decenni, la presenza di lombrichi è destinata ad aumentare negli ecosistemi di tutto il mondo. Un esempio? Abbiamo scoperto che gran parte dei terreni forestali del Nord America sono ora invasi dagli innocui lombrichi per la prima volta dopo l'ultima glaciazione".



Argomenti: lombrichi causa riscaldamento globale, emissioni gas serra terreno, vermi responsabili gas serra