Più traffico = più allergie Da un'indagine condotta dall'Unità di Epidemiologia Ambientale Polmonare dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa, insieme con altri due istituti CNR, risulta che chi risiede vicino a strade con intenso traffico veicolare è più soggetto a disturbi respiratori e allergici.

In particolare, corrono un rischio doppio, rispetto a persone non esposte, coloro che vivono a cento metri da una strada molto trafficata.

La ricerca ha, inoltre, evidenziato quelli che sono i rischi più significativi in percentuale: oltre il 76% è il rischio di avere sibili persistenti, dell'80% di soffrire di bronco pneumopatia cronico ostruttiva e del 107% di avere una ridotta funzionalità polmonare, tra i maschi; del 61% di avere dispnea, dell'83% di avere positività ai test allergometrici, del 68% di avere una diagnosi di asma e del 67% di avere attacchi di difficoltà di respiro con sibili, tra le donne.

Naturalmente, i rischi di avere sintomi e malattie respiratorie diminuiscono con l'allontanarsi dalle strade altamente trafficate.



