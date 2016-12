Peugeot 908 Hybrid4, anche le auto da corsa diventano più verdi Succulenta anteprima dal Salone dell'Auto di Ginevra: Peugeot ha presentato la nuova 908 HYbrid4 vettura racing che è stata progettata per rispettare le più recenti normative per il campionato Endurance e che svolge un ruolo importante nella strategia futura del gruppo francese.

La 908 HYbrid4, infatti, è l'espressione massima della filosofia Peugeot: tecnologia ibrida, massimo piacere di guida, prestazioni elevate sebbene rispettose dell'ambiente.

Il bolide della Casa del Leone monta un motore V8 a gasolio di 3700 cc da 550 cavalli a cui è abbinato un altro elettrico da 60 kW (80 Cv) che riceve energia da un sofisticato sistema di batterie agli ioni di litio che si ricaricano grazie al recupero dell'energia cinetica sviluppata in frenata.

Ma c'è di più: questa energia supplementare viene rilasciata automaticamente in accelerazione senza bisogno di interventi da parte del pilota che, tra l'altro, potrà muoversi lungo la pit-lane in sola modalità elettrica.

Certo le corse rimangono ancora un teatro poco verde, ma speriamo che queste tecnologie possano presto approdare al mondo dei veicoli di serie.



