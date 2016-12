Per la prima volta l'energia solare batte quella eolica Stando ai dati diffusi da Bloomberg, per la prima volta la produzione mondiale di energia elettrica con il solare si appresta a battere quella eolica.

Dati alla mano, gli analisti stimano infatti che quest'anno grazie al sole si arriveranno a produrre complessivamente 36,7 Gigawatt, contro i 35,5 del vento.

La spiegazione di questo sorpasso è da ricercare in tre fattori: da un lato il calo della produzione di ben il 25% di energia elettrica eolica (d'altro canto si sa che non si po' fare affidamento sulla continuità del vento).

Dall'altro il costante miglioramento tecnologico delle celle solari che significa maggiore resa produttiva a fronte di un'ulteriore riduzione del prezzo delle celle solari stesse.

Infine la posizione di alcuni Governi (in primis Cina e Giappone) che continuano a incoraggiare l'installazione di sistemi fotovoltaici privati mediante l'adozione di incentivi e contributi.

Di questo passo, sempre stando agli analisti di Bloomberg, entro il 2030 la capacità mondiale di energia solare dovrebbe passare dall'attuale 2 al 16%, mentre quella eolica (che oggi vale il 5%) raggiungerà il tetto del 17%.

In un modo o nell'altro, davvero una bella notizia sul fronte delle energie rinnovabili.



