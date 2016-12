Per i consumatori più responsabili arriva l'etichetta che certifica l'impronta sociale del prodotto Da oggi i consumatori più sensibili e responsabili avranno a loro disposizione uno strumento che li aiuta nei loro acquisti: si tratta della Social Footprint – Product Social Identity, ovvero la certificazione che valuta l'impronta sociale di un prodotto e servizio.

Frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro di cui fanno parte Bureau Veritas, Certiquality e Dnv Gl Business Assurance che sono tre dei principali organismi di certificazione, la Social Footprint intende, da un lato, coinvolgere il consumatore in scelte di acquisto più consapevoli, dall'altro supportare le aziende in una comunicazione più trasparente, stimolando al tempo stesso il miglioramento delle condizioni etico-sociali tra tutti gli attori della filiera.

Dal punto di vista pratico si tratta di un'etichetta che riporta una serie d'informazioni sulla tipologia della società produttrice e sui suoi dipendenti: ad esempio quanti uomini e quante donne impiega, il loro livello di istruzione, l'età, la tipologia di mansioni svolte.

Ma sono anche riportate informazioni sull'origine dei fornitori (sia per quanto riguarda le materie prime che per i processi produttivi) e sulle nazionalità coinvolte.

A seconda del numero, del tipo e del dettaglio degli indicatori, l'etichettatura prevede due livelli:

- il Livello Base (rappresentato dalla lettera "A");

- il Livello Aprofondito (rappresentato dalle lettere "AAA").

L'impronta sociale sarà misurata attraverso l'uso di appositi indicatori sottoposti al parere del Comitato di Stakeholder (ovvero tutti i portatori d'interesse che ruotano intorno al Social Footprint) a cui hanno già aderito rappresentanti di Governo e di organizzazioni no-profit e che è stato coinvolto per la valutazione dell'efficacia dello schema di certificazione stesso.

Sul fronte delle aziende alcune tra le primarie appartenenti a diversi settori, dalla produzione, alla distribuzione, ai servizi hanno aderito alla fase pilota del progetto.



