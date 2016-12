Per i cinesi lo smog fa sì male ma è utile per la difesa del Paese Davvero esilarante la capacità di girare la frittata dei cinesi: stando al quotidiano nazionalista Global Times, infatti, lo smog che avvolge le città della Cina ha un aspetto positivo in ambito strategico.

Sulle colonne del giornale si legge che "lo smog può nuocere alla salute e alla vita quotidiana della gente, ma sul campo di battaglia può fornire un vantaggio difensivo nelle operazioni militari''.

Come dire che l'inquinamento è utile per la difesa militare del Paese.

E ne sono così tanto convinti che il giornale ricorda che durante la guerra in Kosovo, l'esercito serbo bruciava spesso copertoni per proteggere gli obiettivi dei raid aerei della NATO.

Inoltre, poi, durante la guerra del Golfo le tempeste di sabbia hanno quasi del tutto annullato la capacità delle forze corazzate americane di individuare i carri armati irakeni.

Ma la vera verità è che l'articolo del Global Times è stato "stranamente" pubblicato dopo che in vaste aree della Cina orientale, compresa la capitale finanziaria Shanghai, si sono registrati livelli d'inquinamento atmosferico senza precedenti.

Ad ogni buon conto sembra però che non tutti i cinesi si siano bevuti questa folle fandonia, tutt'altro: addirittura un lettore, intervenendo su Internet, ha chiesto polemicamente: "Volete forse dire che lo smog non è inquinamento, ma una misura di difesa nazionale?".



