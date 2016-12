Per gli italiani guai a rinunciare all'auto A noi italiani l'automobile piace, eccome, e guai a rinunciarvi anche per i piccoli quotidiani spostamenti che potrebbero essere fatti con i mezzi pubblici.

Ad affermarlo un recente sondaggio condotto dal sito InfoJobs.it che opera nel settore del recruiting online e secondo cui su 10 italiani solo poco più di uno utilizza i mezzi pubblici per raggiungere il proprio posto di lavoro e oltre il 60% predilige usare la propria auto.

Non solo: oltre l'88% degli intervistati ha dichiarato di viaggiare lungo il tragitto casa-ufficio da solo, contro un esiguo 5,6% che condivide l'automobile con un collega e il 5,9% che sceglie un amico/a o un familiare come compagno di viaggio.

E gli altri? Orbene i mezzi pubblici di trasporto vengono utilizzati solo dal 10,7% degli intervistati, vanno a lavoro in treno il 5,6%, i fortunati che ci possono andare a piedi sono solo il 3,3% mentre quelli che usano la bicicletta appena l'1,5%.

Bella forza che poi il 35,8% degli intervistati ha indicato il traffico come la causa più frequente di ingresso in ritardo sul luogo di lavoro!



