Per difendere il cibo dagli insetti basterebbero le piante Avreste mai immaginato che circa il 20% dei raccolti, ma addirittura fino al 40% delle derrate conservate in granai e magazzini in tutto il mondo viene perduto a causa dei danni provocati loro dagli insetti?

Valori estremamente elevati che costringe i produttori a ricorrere a insetticidi e repellenti sintetici che, però, possono essere dannosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Un vero e proprio controsenso che si potrebbe risolvere se venissero utilizzati alcuni oli essenziali di piante aromatiche.

Sono queste le conclusioni di Barbara Conti e Stefano Bedini, due esperti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Agro-ambientali dell'Università di Pisa che, in un articolo pubblicato sulla rivista Cibi, Arte e Scienza del Cibo (organo di comunicazione del comitato scientifico di Expo 2015) affermano essere questa un'alternativa ecologica ai prodotti di sintesi utilizzati per proteggere alimenti e dispense.

"Le nostre ricerche - spiegano i due esperti - hanno evidenziato che gli oli essenziali di alcune piante aromatiche, così come alcuni dei loro componenti chimici, esplicano un notevole effetto repellente nei confronti degli insetti infestanti le derrate arrivando ad essere fino a trenta volte più efficaci di repellenti sintetici".

Si tratta di risultati scientifici che potrebbero avere una forte ricaduta sia a livello industriale sia domestico: gli oli essenziali e i loro composti, infatti, potrebbero essere utilizzati per la messa a punto di strategie per la protezione del cibo eco-compatibili e senza rischi per la salute umana.

Queste sostanze naturali potrebbero essere impiegate, ad esempio, nella produzione di imballaggi a prova d'insetto, per trattamenti murali in depositi e magazzini, oppure per la creazione di diffusori da utilizzare per la protezione delle dispense casalinghe.



