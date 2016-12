Per colpa dello smog (e non solo) a Milano è record di infertilità maschile È a Milano che si registra il maggior numero di casi di infertilità maschile. La causa? Secondo gli esperti una dieta alimentare sbagliata, fumo, droga, alcol, stress e le condizioni ambientali, in particolare lo smog.

A sostenere questa tesi è uno studio finlandese secondo il quale le sostanze chimiche inquinanti sono in grado di danneggiare il seme maschile, mentre nei casi più gravi possano portare alla comparsa di tumori dell'apparato riproduttivo.

Ma le cattive notizie per i milanesi non finiscono qui: gli abitanti del capoluogo lombardo, infatti, vestono anche la maglia nera per la scarsa prevenzione (addirittura il 50% non usa il preservativo) e l'uso di farmaci specifici per il miglioramento delle prestazioni sessuali che vengono comprati online.

In particolare, però, secondo la SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità), la fertilità maschile, ha subito una significativa riduzione negli ultimi 50 anni, facendo mediamente registrare un dimezzamento del numero di spermatozoi nei pazienti.

A pesare sono gli stili di vita frenetici e stressanti e, ovviamente, anche le condizioni ambientali: l'eccessiva esposizione all'inquinamento causato dal traffico, infatti, agisce negativamente.

A queste tematiche è dedicata la campagna "Androlife" promossa dalla SIAMS: "Un modo per avvicinare i giovani alla figura dell'andrologo - ha commentato Giovanni Maria Colpi, coordinatore regionale SIAMS della Lombardia e direttore dell'Unità di andrologia dell'Ospedale San Paolo di Milano - ed educarli a prevenire alcune patologie sempre più frequenti come la fertilità appunto per la quale, in Italia, 4 giovani su 10 tra i 18 e i 30 anni hanno problemi".



