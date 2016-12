Per capire i cambiamenti climatici basta chiedere agli scarafaggi Secondo uno studio condotto dai ricercatori della McGill University (a Montreal, in Canada), sono gli Scarafaggi dell’Artico le migliori sentinelle per capire come i cambiamenti climatici influenzano la vita degli esseri viventi.

Gli studiosi affermano che questo tipo di insetti non sono solo numerosi in Natura, ma si nutrono in modo specifico e differenziato a seconda della latitudine in cui dimorano.

Questo significa che, studiando proprio il suolo, le piante e gli altri insetti che sono alla base della loro alimentazione, si possono capire gli effetti delle variazioni climatiche.

potrebbe essere una "sentinella" ideale dei cambiamenti del clima.

Gli scienziati hanno identificato oltre 460 specie diverse di Scarafaggi nell'Artico, dalla foresta canadese dell'Ontario settentrionale fino all'estremo Nord dell'Isola Ellesmere (nell'Arcipelago Artico canadese).

Analizzandole hanno riscontrato differenze significative nelle modalità di nutrizione.

"L'aumento o le variazioni di temperatura dell’ambiente i cui gli insetti vivono - spiega il professor Chris Buddle che ha guidato lo studio – influisce immediatamente e direttamente nelle comunità di scarafaggi".

Ed è proprio questa sensibilità a rendere questi insetti "sentinelle" ideali per il monitoraggio a lungo termine della biodiversità.



Galleria fotografica Argomenti: studio scarafaggi per capire cambiamenti climatici, impatto cambiamenti climatici su biodiversità, studio scarafaggi dell'artico per capire cambiamenti climatici