Per Jovanotti il concerto è a emissioni zero Parte dal Palasport di Rimini il nuovo tour di Jovanotti titolato "Ora in tour Lorenzo Live 2011" che riconferma la già collaudata collaborazione tra l'artista ed Enel che si occuperà di neutralizzare le emissioni di CO2 dei concerti.

In particolare, per le tappe del tour del cantante toscano, Enel promuoverà un programma di sostenibilità ambientale e sociale in Camerun che prevede interventi di riforestazione e attività di sviluppo socio-economico della popolazione locale.

Nel dettaglio, per compensare le seimila tonnellate di CO2 prodotte dal tour, saranno piantati circa 12mila nuovi alberi nel villaggio di Mankim, un'area del Camerun con un alto degrado ambientale a causa del taglio illegale e selvaggio di legname.

Ma anche i fan di Jovanotti prenderanno parte attivamente al progetto: i 12mila alberi da piantare saranno, infatti, assegnati direttamente agli spettatori dei concerti tramite un concorso sul sito www.enel.com.

I vincitori avranno un albero intitolato col proprio nome e potranno seguirne la crescita via Web.



