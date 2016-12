Per Ikea i mobili non si buttano, si riutilizzano Da oggi fino al 23 aprile chi porterà i propri mobili usati in uno dei punti vendita Ikea potrà farseli valutare e ricevere in cambio un buono spesa da 10 a 20 euro da spendere poi dal 2 al 31 maggio prossimi.

È questa l'essenza di Usa&Riusa lanciata da Ikea in collaborazione con alcune associazioni no profit locali.

Non solo: tutti i mobili ritirati saranno posti nuovamente in vendita dalle associazioni e l'intero ricavato andrà a sostegno di progetti sociali locali.



