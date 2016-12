Per Goodyear anche i pneumatici possono produrre energia con cui ricaricare l'auto elettrica In occasione del Salone dell'Auto di Ginevra, Goodyear ha annunciato di stare lavorando ad un progetto che potrebbe davvero rivoluzionare il futuro delle auto elettriche: il BH03, uno speciale tipo di pneumatico che, grazie al calore, sarebbe in grado di produrre energia elettrica con la quale ricaricare (almeno in parte) le batterie del veicolo.

In particolare, secondo gli ingegneri e i tecnici della nota Casa (che a onor del vero stanno ancora molto abbottonati a riguardo e parlano solo a linee molto generali), il BH03 riuscirebbe a catturare il calore generato sia dal suo rotolamento sull'asfalto che dalla sua normale flessione in condizioni di guida regolari.

Non solo: il pneumatico verrebbe dotato nella sua carcassa di uno strato di materiale termo-piezoelettrico in grado di catturare il calore anche quando il veicolo è fermo.

Oltre a queste informazioni, poi però più niente: ad esempio su come l'energia prodotta verrebbe trasmessa alle batterie dell'automobile, piuttosto sullo stato di avanzamento del progetto, dell'eventuale collaudo e di una ipotetica messa in produzione.

