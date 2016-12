Per Apple il laptop può essere solare I fan di Apple ricorderanno ben presto, ne siamo certi, questo numero: 8.638.549.

Di cosa si tratta? Ma del numero di brevetto depositato negli Stati Uniti che riguarda un sistema fotovoltaico di alimentazione di un computer portatile.

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso di Cupertino (in California) abbia finalmente concretizzato l'idea futuristica del suo fondatore Steve Jobs, scomparso nel 2011.

In particolare, nel brevetto che prende il nome di "Modulo per un display di un dispositivo elettronico" si apprende che i MacBook del futuro potrebbero essere dotati sia di uno schermo fotovoltaico sia di un pannello solare integrato nel coperchio di chiusura del notebook stesso.

La tecnologia per lo schermo sarebbe la stessa già brevettata e testata su gli iPhone di cui vi avevamo già anticipato un anno fa (leggi qui).

Stando alle prime indiscrezione, si afferma che in un'ora soltanto di esposizione alla luce solare si potrebbe accumulare l'energia sufficiente per il normale funzionamento del computer.

Sogno o realtà?



