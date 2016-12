Pepsi Cola sviluppa la prima bottiglia al mondo a base totalmente vegetale Forti del loro patrimonio di innovatori e leader nella sostenibilità ambientale, gli americani di PepsiCo hanno annunciato di aver sviluppato la prima bottiglia al mondo in plastica interamente realizzata a base vegetale (tra cui mais, bucce di arancia e di patate, e corteccia di pino) e riciclabile al 100%.

"Questa rivoluzionaria innovazione rappresenta chiaramente l'evoluzione che PepsiCo sta compiendo in ambito ambientale e in questo senso è il più concreto risultato del nostro impegno per un modello di business sostenibile", ha detto il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Indra Nooyi.

La nuova bottiglia ha una struttura molecolare sostanzialmente identica a quella dei contenitori a base di polietilene (derivato dal petrolio).

Al momento, però, in PepsiCo hanno intenzione di testarla con un progetto pilota per poi metterla in commercio entro il 2012.



