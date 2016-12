Papa Benedetto XVI sceglie l'auto ibrida Anche in Vaticano il problema ambiente è un tema sentito, tanto che - è notizia di queste ore - la Mercedes (che sin dal 1980 costruisce le vetture speciali per i Papi) ha progettato e realizzato una nuova papamobile ibrida.

Costruita sulla base della Classe M (il SUV di Stoccarda), grazie alle speciali batterie al litio, è in grado di muoversi in solo modalità elettrica per quasi 30 chilometri senza emettere un solo grammo di CO2.

Al momento, Mercedes-Benz mantiene top secret tutti gli altri dettagli sulla vettura, ma ha anticipato che la nuova papamobile, con ogni probabilità, dovrebbe essere pronta entro il prossimo mese di settembre quando il Papa andrà in visita ufficiale proprio in Germania.

Benedetto XVI sta compiendo notevoli sforzi per trasformare la Città del Vaticano in uno stato ecologico e verde perché convinto di voler promuovere l'idea di proteggere l'ambiente di Dio per le generazioni a venire.

La nuova papamobile, dunque, è l'esempio tangibile di questa idea oltre che una bandiera a favore della tutela ambientale.



