Pannelli fotovoltaici conici per produrre fino a 20 volte di energia in piu' Già altre volte abbiamo parlato dei limiti fisici dei pannelli solari attualmente in commercio che, a causa della loro configurazione piatta, non riescono a sfruttare al meglio la potenza del sole a meno di non dotarli di ingombranti e costosi impianti che permettano loro di seguire in modo automatizzato durante il giorno la nostra stella.

Una soluzione al problema, però, è stata messa a punto dall'americana V3Solar che ha progettato un nuovo tipo di cella fotovoltaica dalla forma conica che, a quanto sembrerebbe, è in grado di produrre energia elettrica fino a venti volte in più rispetto ad un pannello piatto.

Non solo: le prestazioni in termini di calore sviluppato da questo sistema sono davvero eccezionali visto che, al massimo della concentrazione della luce solare, la temperatura della cella non supera mai i 95° F (circa 35° C), contro i 260° F (circa 126° C) della cella piatta.

Un valore questo determinante nell'ambito della stessa efficienza e della durata della cella.

Dal punto di vista costruttivo, ciascun cono fotovoltaico ha un diametro di circa un metro e alloggia centinaia di celle solari triangolari collocate con un angolo esatto di 56°.

L'intera struttura viene poi fatta ruotare costantemente durante le ore di esposizione alla luce solare da un dispositivo a levitazione magnetica che assorbe solo una piccolissima quantità dell'energia prodotta dalle celle.

Come dicevamo, però, a meravigliare è il risultato in ambito di energia prodotta: basti dire che dieci coni riescono a produrre fino a un picco di 10 Kwh su una superficie che rimane comunque estremamente contenuta.

Ma in V3 i ricercatori non sono ancora soddisfatti: ecco perché sperano di riuscire a ridurre ulteriormente la dimensione dei coni fotovoltaici (mantenendo ovviamente invariate la capacità di produzione energetica) così anche da riuscire ad abbattere i costi e iniziare a realizzare progetti economicamente validi.







