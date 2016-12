Ora gli schermi LCD possono anche produrre energia Mantenere alimentati i tanti dispositivi elettronici di cui sempre più spesso facciamo ogni giorno uso (dai telefoni cellulari ai tablet ai computer portatili) è una preoccupazione costante di tutti noi che, però, potrebbe presto finire.

I ricercatori della University of California di Los Angeles (UCLA) hanno, infatti, sviluppato un display a cristalli liquidi (LCD) che incorpora polarizzatori fotovoltaici in grado di convertire la luce del sole, la luce ambientale e anche la stessa retroilluminazione in elettricità per alimentare il dispositivo elettronico.

Ovviamente, la retroilluminazione non può fornire la luce necessaria per alimentare l'apparecchio, ma i ricercatori dicono che gran parte dell'energia persa dalla retroilluminazione può essere recuperata e riutilizzata.

Non solo: il nuovo materiale, chiamato Polarizing Organic Photovoltaic Film (ovvero pellicola polarizzante organica fotovoltaica) è anche in grado di migliorare l'efficienza del display oltre a permette la ricarica del dispositivo con piena luce.



