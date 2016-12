Ora con lo smartphone si controllano anche le luci di casa La Insteon, azienda di domotica con sede in California (Stati Uniti), ha sviluppato e messo in vendita la prima lampada led al mondo che può essere accesa e spenta non soltanto tramite telecomando, ma anche mediante smartphone o tablet grazie ad un'apposita app scaricabile gratuitamente.

Per utilizzare queste caratteristiche è indispensabile una centralina di controllo (del costo di 100 dollari), cambiare le lampadine di casa e il gioco è fatto.

Non solo: l'azienda propone la sua lampada intelligente anche con altri sistemi di controllo integrato come, ad esempio, sensori di movimento, porte, interruttori, ecc.

Quella della Insteon è una lampada da soli 8W, ma che fa luce come una lampada a incandescenza da 60-100W, dunque il risparmio energetico ed economico è sicuramente evidente.

Quello che ci piace, però, oltre a questa caratteristica che in realtà appartiene a tutte le lampade a led, è il fatto che con un telecomando (poco importa se sia su uno smartphone o meno) si possano controllare tutte le luci di casa così da ridurre più comodamente gli sprechi.







Galleria fotografica Argomenti: app controllo illuminazione casa, app controllo lampadine, sistema controllo luci casa