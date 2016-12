Online il primo sito italiano di e-commerce dedicato ai giochi ecosostenibili Da qualche giorno nell'oceano di internet è apparso www.ecogiochiamo.com, il primo sito di e-commerce in Italia esclusivamente dedicato ai giochi ecosostenibili ovvero quelli prodotti con materiali naturali o riciclati, sicuri e privi di qualsialsi componente potenzialmente tossico.

Frutto della passione di una giovane coppia emiliana, ecogiochiamo.com si presenta con l'entusiasmo di chi vuole aprire una strada nuova, contribuire a far crescere un senso di rispetto sia nei confronti del bambino che dell'ambiente partendo dall'elemento base dell'educazione infantile, il gioco.

"Siamo convinti più che mai che la sfida della nostra società sia superare l'attuale insostenibilità dei sistemi di gestione delle risorse" ha dichiarato Matteo Caroli, fondatore del sito. "La nostra politica commerciale ha quindi sposato la filosofia dei giocattoli ecosostenibili e creativi: sono fatti con materiali naturali, atossici e riciclabili e prodotti nel rispetto del lavoro e delle condizioni di chi li produce".

Dulcis in fundo, per ridurre il proprio impatto sull'ambiente, l'azienda è alimentata da un impianto fotovoltaico che la rende autonoma dal punto di vista energetico.



