Olanda Paese green: le maglie della nazionale di calcio sono fatte di plastica riciclata Seppure non sia assolutamente ecologica, la plastica è oggigiorno uno dei materiali più diffusi al mondo così che è parte integrante della nostra vita.

Per nostra fortuna col tempo, grazie anche alla raccolta differenziata e ad una maggiore sensibilizzazione contro il suo "abbandono selvaggio", questo prodotto riesce a trovare nuova vita e una nuova collocazione così da ridurre, almeno in parte, il suo peso sull'ambiente.

Al tempo stesso diverse aziende, sempre più coinvolte e sensibili al tema della sostenibilità, stanno inventando prodotti proprio utilizzando questa materia prima di recupero che si scopre essere comunque molto duttile e versatile non solo come contenitore di liquidi.

Una di queste è il colosso mondiale dello sport, la Nike, che in previsione dei prossimi giochi Olimpici di Londra 2012, fornirà alla squadra olandese di calcio delle nuove uniformi realizzate interamente con filato ottenuto dalla plastica riciclata.

In particolare ci vogliono circa tredici bottiglie per ogni muta che, tra l'altro, oltre a risparmiare inquinamento all'ambiente, pesa anche il 23% in meno rispetto a un completo "normale".

Il tutto, poi, senza minimamente rinunciare alla comodità e alla traspirabilità, caratteristiche fondamentali per i giocatori.

Davvero una bella iniziativa che non solo aiuta lo sport con prodotti innovativi, ma aiuta anche l'ambiente a rimanere più pulito.



