Nuova vita per le bottiglie della Coca Cola che diventano un utile ombrello Verrà prodotto in edizione limitata e sarà disponibile giusto in tempo per l'autunno ad un costo di circa 15 euro. Di cosa stiamo parlando? Ma dell'ombrello più green che sia mai stato prodotto fino ad oggi!

A finanziare il progetto il colosso delle bevande Coca Cola Company che ha sostenuto una brillante iniziativa di Wayne Hemingway, progettista dall'acuta vena creativa ma anche con un grande animo ambientalista, il quale ha realizzato un ombrello che viene prodotto riciclando le bottiglie in PET con base vegetale, le stesse introdotte sin dal 2009 dalla multinazionale americana.

Pensate che ne bastano solo cinque per ottenere questo ombrello dai colori sgargianti che richiamano gli elementi naturali con cui vengono prodotte le bottiglie come, ad esempio, la canna da zucchero.

Al di là dello stile e del design (si tratta pur sempre di un accessorio per ripararsi dalla pioggia!) questo ombrello è un'altra chiara dimostrazione di come si possono riciclare e sfruttare anche i materiali più poveri per reinventare nuovi oggetti più... "nobili" allungando la vita alle materie prime e riducendo così il loro impatto sull'ambiente.

La stessa idea che ha avuto Coca-Cola che pensa di ridurre del 40% proprio riciclando le sue bottiglie.



Galleria fotografica Argomenti: ombrello ecologico, Coca Cola, Wayne Hemingway, bottiglie PET, riciclare, impatto ambientale, impronta ecologica, riciclo