Nuova vita (forse) per la mitica Renault 4 Per diverse generazioni l'R4 prodotta dalla francese Renault ha rappresentato un'icona.

Prodotta dal 1961 fino al 1992 anno in cui è uscita definitivamente di scena, di quella mitica quattro ruote ora rimangono solo il ricordo e pochi esemplari ancora circolanti.

Ma il nostalgico Carlos Arturo Torres, un designer colombiano, si è impegnato per riportare sulle strade quel modello che ha fatto la storia dell'auto.

A dire il vero poco è rimasto di quelle linee e di quel design spartano perché l'R4 o meglio l'R4Life Concept Car progettata da Torres è una vettura ultramoderna dotata di tutti i migliori "gingilli" tecnologici in fatto di sicurezza e prestazioni.

Per quanto riguarda il design esterno, la matita del progettista colombiano ha disegnato linee morbide con grandi fari tondi quasi a ricordare due occhi con cui guardare la strada e il paesaggio, scelte queste che a detta del designer conferiscono all'auto un'immediata sensazione di familiarità e simpatia.

Le portiere poi sono scorrevoli, mentre il portellone posteriore è sdoppiato così da rendere più facili le operazioni di carico.

Davvero innovativa, inoltre, la scelta di spostare sul lato sinistro (dunque non più al centro della calandra) il logo della Casa automobilistica, un segno questo di assoluta distinzione dalle altre auto.

Che dire poi dei motori? Carlos prevede che la "sua" R4 sia mossa esclusivamente da motori elettrici le cui batterie potranno sfruttare, per ricaricarsi, anche il flusso d'aria prodotto durante la marcia della vettura.

Per adesso si tratta di un semplice gioco stilistico che però, se dovesse avere un futuro, troverà di certo tanti, tantissimi ammiratori...



Galleria fotografica Argomenti: nuova R4, Renault R4Life Concept Car, auto elettriche, Carlos Arturo Torres