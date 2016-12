Nozze eco sostenibili per William e Kate Dopo che è stata diffusa la notizia che nella regale lista di nozze sono entrate alcune associazion i ambientaliste e umanitarie, trapelano ora altre eco indiscrezioni e nuovi eco particolari sul matrimonio tra William d'Inghilterra e Kate Middleton.

La cerimonia sarà,infatti, all'insegna della sostenibilità con una sola parola d'ordine: il minor impatto ambientale possibile.

A partire dalla casa degli sposi che sarà dotata di pannelli solari per elettricità e acqua calda e costruita per favorire l'efficienza energetica con muri isolati a cappotto e realizzati con mattoni riciclati.

Anche gli anelli scelti per suggellare il loro amore regale provengono dal commercio equo e solidale e, stando alle prime indiscrezioni, persino il vestito di Kate sarà fatto con materiali ecosostenibili.



