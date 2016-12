Nonostante la raccolta differenziata in Italia ancora il 49% dei rifiuti finisce in discarica Che giudizio si può esprimere a riguardo di un Paese "civilizzato e moderno" come vorremmo che fosse il nostro se, nonostante la raccolta differenziata dei rifiuti, quasi la metà (per l'esattezza il 49%) finisce ancora in discarica contro una media europea del 30%?

Un primato negativo che, come se non bastasse, peggiora in modo drammatico nel Sud Italia dove quasi tutte le Regioni superano ampiamente il 60%, fino ad arrivare addirittura al 93% in Sicilia.

A sostenere questi dati lo studio annuale L'Italia del Riciclo, il rapporto promosso da Fise Unire (l'Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Come se poi non bastasse, il rapporto segnala che solo il 33% dei rifiuti urbani viene recuperato, rispetto alla media europea del 42%.

A fare peggio, dopo di noi, solo il Portogallo (19%) e la Grecia (18%).

Rimane, dunque, ancora troppo ampio il divario che ci separa dai Paesi che presentano migliori performance nel recupero di materia dai rifiuti urbani, come Austria (70%), Germania e Belgio (62%), Paesi Bassi (61%), Svezia (50%) e Danimarca (42%).

Questi sei Paesi europei, oltre a un elevato tasso di riciclo e a una quota significativa di recupero energetico mostrano poi anche un altro dato in comune: smaltiscono in discarica tra lo 0 e il 3% dei rifiuti.



