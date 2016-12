Nissan progetta il sistema di ricarica dell'auto elettrica super veloce: appena dieci minuti per un pieno Non c'è che dire: i giapponesi della Nissan vogliono assolutamente diffondere l'auto elettrica e si stanno davvero impegnando su questo fronte.

Lo si capisce perché dopo aver presentato la piccola Leaf, sviluppato un sistema di ricarica domestico "accettabile" per dimensioni e prestazioni (in meno di 30 minuti carica le batterie dell'auto all'80%), ora hanno annunciato una nuova postazione di ricarica superveloce: solo 10 minuti per un "pieno"!

E questo è possibile grazie ad un condensatore in ossido di tungsteno e ossido di vanadio che permette lo stoccaggio e il rilascio di molta energia in tempi rapidissimi senza ovviamente rovinare le batterie.

Ma Nissan non è l'unica azienda giapponese impegnata sul fronte della tecnologia di ricarica rapida: già l'anno scorso la JFE Engineering aveva annunciato di aver costruito un sistema che permetteva il pieno d'energia in appena 3 minuti.

Peccato solo che tra il dire e il fare, o meglio tra il progettare e il diffondere effettivamente sul mercato, ci sia di mezzo un abisso temporale visto che in entrambi i casi ci vorrà almeno un decennio per la loro commercializzazione.



