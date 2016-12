Nissan Leaf va forte anche in... retromarcia! Per mostrare e dimostrare al mondo quanto può essere divertente viaggiare con un'auto elettrica, i signori di Nissan ne hanno pensato una davvero bella: stabilire il record mondiale di velocità in... retromarcia.

Avete capito bene: grazie alla sua propulsione elettrica, Nissan sostiene che la Leaf può viaggiare all'indietro alla stessa velocità di marcia in avanti.

Per provarlo, in occasione del prossimo Goodwood Festival of Speed, Terry Grant, stuntman professionista, girerà con una Leaf sul circuito tutto curve e colline della cittadina inglese in retromarcia cercando di stabilire in questo modo un nuovo Guinness World Record di percorrenza di un miglio nel minor tempo possibile.

Questa stravagante iniziativa è parte integrante di un progetto molto più ampio chiamato The Turn On Big con cui Nissan sta cercando di diffondere in Europa il messaggio che l'auto elettrica non solo rispetta l'ambiente, ma è anche sicura, economica, pratica e (soprattutto aggiungiamo noi) divertente da guidare.



Galleria fotografica Argomenti: Nissan Leaf, record velocità retromarcia, Goodwood Festival of Speed, Terry Grant, The Turn On Big