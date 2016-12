Niente regali, ma un aiuto per gli elefanti Che regalo di nozze potrà mai desiderare un futuro erede al trono d'Inghilterra che (molto probabilmente) ha già tutto?

In effetti la domanda debbono essersela fatta anche i prossimi novelli sposi William d'Inghilterra e Kate Middleton che, nella loro lista di nozze, hanno inserito la Società zoologica di Londra, associazione che opera in Thailandia e si occupa di preservare la razza dei locali elefanti.

Belinda Stewart-Cox, direttrice della Società, ha ammesso che "questo aiuto di William e Kate farà la differenza per la vita di questi fantastici animali e degli abitanti dei villaggi che li ospitano".

Vista l'importanza degli sposi (e dei regali che si aspettano) le crediamo senz'altro...



