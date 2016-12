Niente piu' eliski sulla Marmolada Dopo un'estenuante battaglia a colpi di presidi ed esposti alla Procura della Repubblica, è arrivata al capolinea la battaglia tra gli ambientalisti e i gestori dei servizi di eliski (ovvero la pratica dello sci fuoripista, utilizzando come mezzo di risalita l'elicottero) della Marmolada i quali, almeno fino ad ieri, avevano sempre ribattuto affermando di voler tutelare il turismo come importantissima fonte economica per la zona.

A comunicarlo l'associazione ambientalista Mountain Wildeness che ha anche diffuso i termini dell'accordo siglato con la società Marmolada srl.

Nel comunicato si legge che, in pratica, il documento è il traguardo di un confronto tra le parti per tracciare le linee guida per lo sviluppo qualitativo, la difesa e la valorizzazione dell'intero gruppo della Marmolada.

Linee guida che troveranno cornice ideale - si legge nel testo - nei riferimenti specifici dettati dalla Convenzione delle Alpi e dall'Unesco, a sottolineare l'impegno nel mantenere in salute questo patrimonio dell'Umanità.

Ambientalisti e società s'impegnano così a fare del comprensorio della Marmolada un laboratorio di idee e proposte capace di divenire progetto pilota all'interno dell'arco alpino.

In questo contesto è dunque chiaro che la pratica dell'eliski non sia più compatibile con questo progetto e, di conseguenza, non verrà più praticata.



