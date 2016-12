Niente batterie per la sveglia, ma solo... acqua! Quello che vedete in foto non è parte di un apparecchio o di un contenitore preso da un laboratorio di analisi, ma di Dreamtime Alarm Clock l'originalissima sveglia inventata da Vera Wiedermann che funziona grazie esclusivamente all'acqua, dunque non ha bisogno di essere alimentata con energia elettrica fornita da batterie o dalla rete.

Il funzionamento è assolutamente semplice quanto geniale: Dreamtime Alarm Clock, infatti, è un'ampolla trasparente che va riempita di comune acqua a seconda dell'orario in cui desidera venire svegliati, o meglio delle ore che si desidera riposare.

In pratica questa sveglia sfrutta il principio della clessidra anche se, al posto della sabbia, utilizza l'acqua.

Una volta svuotata l'acqua dal contenitore viene azionato un martelletto che dà origine ad un suono forte, ma piacevole che renderà meno fastidioso il risveglio.

Un ottimo e originalissimo sostituto delle sveglie tradizionali a carica manuale che disturbano il sonno col loro ticchettio o di quelle moderne che hanno bisogno di energia elettrica per funzionare.



Galleria fotografica Argomenti: sveglia ecologica, sveglia ad acqua, Dreamtime Alarm Clock, Vera Wiedermann