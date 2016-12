Nell'anno internazionale delle foreste e dei boschi anche l'Alta Moda crea nel rispetto dell'ambiente Mariangela Grillo, stilista emergente di Alta Roma Alta Moda lancia la collezione The Dryad completamente realizzata in materiali ecosostenibili.

In particolare si tratta di una collezione dove la natura è l'elemento predominante, l'anima di un bosco prende vita e si materializza in abiti, i tessuti utilizzati sono sete grezze con trama irregolare, di diverso colore e pesantezza e cotoni grezzi acquistabili in negozi ecosostenibili, le basi degli abiti sono di midollino fibra vegetale che si ricava dalla parte più interna della pianta del rattan, una specie di palma rampicante diffusa nelle zone tropicali e sud-tropicali, un legno molto leggero e che nella sua fragilità trova una simbiosi perfetta con la natura.

I gioielli sono realizzati con bacche, mandorle, noci raccolte dagli alberi, elaborate e intrecciate in bracciali e collane. Persino le parrucche sono state realizzate con la stoppa,cascami di fibre ricavate dal cotone, e canapa durante le operazioni di pettinatura, lavata e pettinata ciocca per ciocca.

"La natura, con i suoi colori e le sue forme armoniche è sempre stata per me fonte di ispirazione - spiega Mariangela Grillo -. In un mondo in cui l'attenzione all'ambiente e la sensibilizzazione costante verso pratiche ecosostenibili è sempre crescente, credo che anche la moda possa dare un segnale forte in questa direzione. Per questo, condividendo pienamente la scelta dell'Onu di proclamare il 2011 l'anno internazionale delle foreste e dei boschi, senza rinunciare alla qualità, ho voluto creare abiti che siano totalmente in armonia con la natura. Non dimentichiamo infine che i tessuti naturali sono da sempre i migliori per traspirabilità e adattabilità."

Arriva quindi un altro segnale importante dal mondo della moda, un settore di tendenza, in grado di influenzare le persone e la cultura e dunque capace di lanciare un messaggio positivo in termini di tutela ambientale.



