Negli USA si va a scuola col bus elettrico A partire dal prossimo anno, nel distretto scolastico di Kings Canyon, in California (Stati Uniti), entrerà in servizio il primo scuolabus totalmente elettrico.

Frutto di una joint venture tra due società locali (la Motiv Power Systems e la Trans Tech Bus) con questo autobus l'amministrazione cittadina potrà risparmiare mediamente oltre 60 litri di carburante al giorno, per un ammontare totale su base annua di oltre 11 mila dollari (e si sa che oltreoceano i carburanti costano molto meno che da noi in Europa), per non parlare poi dei costi di manutenzione ordinaria (decisamente più contenuti rispetto a un normale mezzo con motore termico) e del taglio delle emissioni di gas serra.

Il bus, che può trasportare fino a 24 studenti, è costruito su un normale telaio di un Ford F450 e può alloggiare qualsiasi tipo di batteria.

"Siamo orgogliosi del nostro scuolabus elettrico – ha dichiarato Jim Castelaz fondatore CEO della Motiv – che non solo permetterà di risparmiare un bel po' di denaro alla scuola, ma riuscirà anche allo stesso tempo ad educare i bambini sui mezzi di trasporto ecologici".



