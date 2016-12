Negli USA la Fisker Karma ottiene una certificazione ridotta in fatto di consumi La Fisker Karma è, a nostro modestissimo avviso, una delle vetture più interessanti nel panorama automobilistico mondiale: bella, elegante, sportiva e rispettosissima dell'ambiente.

Un gioiello di tecnologia e raffinatezza finlandese che in questi giorni ha ottenuto anche la certificazione da parte della US Environmental Protection Agency, l'agenzia governativa per l'ambiente, certificazione che permette ora a questa sorprendente autovettura di poter essere venduta anche nel mercato a stelle e strisce.

Ma a dire il vero si tratta di una soddisfazione con un poco di amarezza: sebbene, infatti, il costruttore avesse dichiarato una percorrenza di 67 mpge (miglia per galloni equivalenti, in buona sostanza 28,5 chilometri a litro), l'EPA gliene ha certificati solo 52 (ovvero oltre 22 km/litro).

In ogni caso si tratta pur sempre di valori di tutto rispetto che pongono la Karma sullo stesso livello della molto meno performante Chevrolet Volt.

Henrik Fisker, co-fondatore e amministratore delegato dell'azienda, non è comunque preoccupato perché si dice assolutamente certo che saranno i clienti stessi a rendersi conto di quanta strada può effettivamente percorrere la sua Karma, smentendo così la certificazione dell'EPA.







