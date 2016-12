Negli Stati Uniti agosto segna un nuovo record di vendite di auto elettriche Cresce la mentalità verde degli americani anche sul fronte dei trasporti.

A dimostralo i dati delle immatricolazioni di automobili elettriche del mese di agosto che sono aumentate del 457,48% rispetto allo stesso mese del 2012 e di ben il 515,51% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno.

Un trend assolutamente positivo che continua imperterrito con questi valori solo nel Paese a stelle e strisce.

Due i modelli regine di punta: la compatta Chevrolet Volt con 3.351 veicoli venduti e la piccola Nissan Leaf con 2.420 auto immatricolate nel mese di agosto.

Il segreto di questi incoraggianti numeri sta nelle politiche commerciali applicate dalle case automobilistiche che hanno deciso di tagliare letteralmente i prezzi di listino delle loro auto elettriche.

E questa strategia sembra funzionare: per la Leaf il prezzo è diminuito da gennaio di quest'anno di ben 6.400 dollari, per la Volt di 5.000.

Ma anche i marchi più prestigiosi in ambito di mobilità full electric stanno andando forte: Tesla col suo Model S è passata dalle appena 43 auto consegnate nello stesso trimestre del 2012 ad 13.300, un balzo esponenziale di oltre il 2.900%!

Ora resta solo da capire perché, mentre per gli americani la mobilità elettrica è un fatto reale, noi europei non possiamo far altro che a stare a guardare...



