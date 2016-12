Navigare mossi solo dall'energia solare spendendo appena 2900 dollari! Chiamarla barca è forse un po' esagerato, ad ogni modo questo Firefly (letteralmente: lucciola dalle 900 luci a led poste sulla parte superiore del tetto) è un natante per sei persone che si muove sulle acque tranquille di un lago solo grazie al sole.

Il primo prototipo di questo natante ecologico è stato costruito nel 2010 (in modo assolutamente artigianale) da un certo Dan Baker il quale voleva girare sul Fraser Lake, un lago nella regione del British Columbia (in Canada), nell'assoluto silenzio e nel pieno rispetto della Natura senza cioè rilasciare nell'atmosfera un solo grammo di Co2, come invece fanno le comuni barche mosse da motori termici.

Da qui l'inizio della sfida che ha portato Dan a costruire questa ultima versione super ecologica dotata di due motori elettrici alimentati da un comune pannello solare che fornisce loro circa 140W di energia elettrica, abbastanza per far muovere la Firefly fino a 4 nodi per sei miglia.

Il tutto per l'incredibile cifra di soli 2.900 dollari!

Quando si dice che volere è potere...



