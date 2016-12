Moss Table, il tavolino biofotovoltaico che produce energia grazie al... muschio Se state pensando che, quando si parla di consumi energetici intelligenti, ci si debba riferire solo (e quasi esclusivamente) ai grandi "divoratori" di energia, probabilmente non avete mai calcolato quanta corrente viene consumata dai piccoli apparecchi come telefoni di tutte le razze e specie (come ad esempio i cellulari o i cordless), tablet, computer portatili e chi più ne ha, più ne metta.

Certo non si può assolutamente dire che siano proprio i "piccoli" la maggiore fonte di preoccupazione, se però riuscissimo ad abbattere anche solo questi consumi su scala globale sarebbe davvero un notevole successo.

Ma siccome l'unica soluzione alla nostra sfrenata voglia di tecnologia sembra inarrestabile, forse sarebbe il caso di trovare soluzioni energetiche alternative, verdi e magari a costo zero come ad esempio il Mossa Table (letteralmente: tavolo di muschio) un interessante prototipo presentato al recente Salone del Mobile di Milano che utilizza la tecnologia del biofotovoltaico (BPV).

Nella sostanza l'elettricità è generata dagli elettroni catturati dalle fibre conduttive all'interno del tavolino sfruttando il processo della fotosintesi delle piante.

Vero però è anche che, almeno per il momento, il Moss Table è in grado di alimentare solo piccoli dispositivi elettronici per cui crediamo che questa tecnologia potrà avere un futuro solo se si riuscirà ad ottenere una maggiore efficienza.

Ed infatti i ricercatori si stanno già impegnando su questo fronte affermando che sarebbero vicini al risultato di generare 3 watt per metro quadrato contro gli attuali 50 milliwatt per metro quadro del Moss Table.

Se poi a questo aggiungiamo che un computer portatile di ultimissima generazione consumano circa 1 watt, questo significa che presto potremmo alimentare questo tipo di computer solo attraverso l'energia prodotta dalle piante.Mica male, no?



