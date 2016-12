Molto presto Hertz testerà un sistema wireless di ricarica per auto elettriche Hertz, la più grande società di autonoleggio del mondo, ha annunciato che entro breve, nella sua sede in New Jersey (Stati Uniti) inizierà a testare alcune postazioni di ricarica wireless delle batterie per le auto elettriche.

Sviluppato insieme alla Evatran, Plugless Power sarà il primo sistema di ricarica senza fili sul mercato e promette di dare un notevole impulso alla mobilità elettrica a noleggio grazie alla sua semplicità e alla sua praticità: la ricarica delle batterie, infatti, si avvia automaticamente nel momento in cui la vettura si colloca sopra la postazione, mentre un pannello di controllo informa con assoluta immediatezza sullo stato di ricarica delle batterie.

La prova sul campo che Hertz intende fare durerà circa tre mesi e, almeno per il momento, interesserà clienti di "alto profilo" cui verrà offerta una postazione Plugless Power anche per il garage di casa.

Di contro, in questo modo la compagnia di autonoleggio otterrà importanti feedback su problemi di funzionalità, routine durante l'uso quotidiano e così via su ciascun veicolo elettrico noleggiato.

Inizialmente solo due saranno le vetture della prova di questo sistema, la Chevrolet Volt e la Nissan Leaf, poi si vedrà...



